Тихоокеанское
информационное агентство
18 Марта 2022
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10:37, | Новости спорта Сахалина и Курил

Серию мартовских горнолыжных соревнований на Сахалине продолжит "Утро Родины"

Серию мартовских горнолыжных соревнований на Сахалине продолжит

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Дальневосточного федерального округа «Утро Родины» пройдёт в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Соревнования соберут более 130 спортсменов, представляющих Камчатский, Хабаровский и Приморский края, а также Сахалинскую область. Местом проведения состязаний традиционно станут трассы СТК «Горный воздух».

Первенство стартует 20 марта. В этот день горнолыжники покажут свои силы в гигантском слаломе. 21 числа спортсменов будет ожидать слалом. Завершатся соревнования 22 марта командной гонкой.

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