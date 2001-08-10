Тихоокеанское
информационное агентство
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15:52, | Новости спорта Сахалина и Курил

Спортивным директором "Сахалинских Акул" назначен Максим Вахрушев

Спортивным директором

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Максим Николаевич Вахрушев был назначен новым спортивным директором хоккейного клуба "Сахалинские Акулы", рассказали ТИА "Острова" в хоккейном клубе.

43-летний специалист имеет большой опыт работы в структуре хоккейного клуба "Сахалинские Акулы", ледового комплекса «Арена Сити» и центра хоккейного развития "Арена Мастер" – в системе детского и молодёжного хоккея Сахалина он работает с 2013 года, а с 2020 года в качестве директора возглавлял ЦХР "Арена Мастер – Южно-Сахалинск".

Ранее обязанности спортивного директора ХК "Сахалинские Акулы" с июля 2020 года выполнял Виталий Александрович Захаров. Клуб благодарит его за хороший труд и проделанную продуктивную работу на благо развития сахалинского хоккея!

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