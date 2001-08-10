Тихоокеанское
информационное агентство
17 Января 2022
Сейчас 15:16
75,77|86,89|66,91
Жителей Южно-Сахалинска просят убрать автомобили для расчистки дорожного полотна
10:18, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец завоевал серебро на Чемпионате мира в Норвегии

Сахалинец завоевал серебро на Чемпионате мира в Норвегии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортсмен ЦСП Сахалинской области Алексей Бугаев взял серебро на Чемпионате мира по зимним видам спорта, организованного Международным паралимпийским комитетом. Горнолыжник представляет команду Москвы и сборную Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В супер-гиганте быстрее всех вновь стала Варвара Ворончихина (Москва/Иркутская область). Алексей Бугаев в этой же дисциплине занял второе место.

Чемпионат мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта стартовал в Лиллехамере (Норвегия) 12 января. По итогу трех дней соревнований в копилке российской сборной 6 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?