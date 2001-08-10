Сахалинскую область попросили принять сноубордистов на этап Кубка мира
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине предложили провести этап Кубка мира по сноуборду. С такой инициативой обратилась заслуженный мастер спорта, победительница и серебряный призёр чемпионата мира по сноуборду в параллельных дисциплинах София Надыршина. Глава региона и сахалинка совместно осмотрели трассы спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».
– Нам очень повезло с горнолыжным курортом – отличные трассы, развитая инфраструктура, мягкий климат и снежные зимы. Кататься здесь – одно удовольствие. Так считают не только сахалинские спортсмены, но и мои многочисленные друзья и знакомые из других стран. Поэтому, на мой взгляд, было бы правильным в ближайшем будущем провести у нас этап Кубка мира по сноуборду. Сахалин полностью к этому готов. Состязания такого уровня дадут мощный импульс развитию спорта и туризма, повысят привлекательность курорта среди российских и иностранных атлетов, – сказала губернатору София Надыршина.
Если предложение будет поддержано, федеральный центр выделит региону дополнительные средства на создание необходимой инфраструктуры, строительство и модернизацию спортивных объектов, обновление материально-технической базы.
Сегодня на трассах «Горного воздуха» к соревнованиям готовятся сахалинские паралимпийцы. Они примут участие в чемпионате мира по параснежным видам спорта, который пройдет с 8 по 23 января в Норвегии.
Горнолыжный сезон на склонах спортивно-туристического комплекса продлится до конца апреля. Сахалинцам и гостям острова доступны 35 километров трасс различного уровня сложности с высочайшим качеством подготовки. Каждую зиму курорт посещают до 200 тысяч человек, добавили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства.
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