Островные геймеры считают, что Южно-Сахалинск подходит для

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первые международные соревнования по инновационным дисциплинам "Игры будущего" пройдут в России в 2023 году. Прием заявок от городов, которые готовы стать организаторами масштабного турнира, уже стартовал. Победителя объявят весной 2022 года. Мы поинтересовались у представителей островного киберсообщества, готов ли Южно-Сахалинск принять соревнования такого уровня.

Презентация "Игр будущего" впервые состоялась на форуме "Россия - спортивная держава", который прошел в Казани. Проект представил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, масштаб турнира в чем-то превзойдет Олимпийские игры и мировые чемпионаты.

- Все это делается руками молодых наших гениев, которые помогают России продолжать блистать на мировых рынках, объединяют активную молодежь, которая разделяет ключевые ценности современного мира, - отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Амбассадорами "Игр будущего" стали спортсмены команды Team Spirit, победившей на чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2.

Мероприятие будет проходить при поддержке нацпроекта "Цифровая экономика". Планируется, что оно состоится осенью 2023 года. При этом тестовые соревнования намечены уже на 2022 год. Сборные разных стран посоревнуются в инновационных дисциплинах с использованием технологий, цифровой среды и физической активности. В дальнейшем "Игры будущего" планируют проводить раз в два года.

Руководитель сахалинского отделения Федерации компьютерного спорта России Александр Ха отметил, что турнир «Игры будущего» – «бесспорно хорошее событие для нашей страны» и говорит о развитии киберспорта в России. По его словам, после триумфа российско-украинской команды Team Spirit о киберспортсменах из СНГ заговорили во всем мире, событие не оставили без внимания и российские власти.

- На Сахалине мы организуем киберспортивные соревнования уже около 10 лет - интерес к ним огромный как со стороны участников, так и спонсоров, - рассказал Александр Ха. - Крупные компании проводят турниры регулярно. На следующий год у нас уже запланировано много мероприятий для школьников и студентов. Молодежь всегда охотно принимает в них участие, сегодня киберспорт очень востребован. Есть у наших ребят и определенные успехи в этом деле - например, в этом году ученики южно-сахалинской гимназии № 1 неплохо заявили о себе на дальневосточных соревнованиях.

Он добавил, что Южно-Сахалинск мог бы стать городом-организатором «Игр будущего».

- Все зависит только от финансирования. В остальном мы готовы принять на своей территории гостей из других регионов и стран, - считает Александр. - Но все-таки больше шансов здесь у крупных городов: Москвы, Казани и других миллионников.

Автор Youtube-канала о компьютерных играх Тигран Григорян отметил, что игровая индустрия начала стремительно развиваться во всем мире около 10 лет назад. Сегодня интерес к ней проявляют не только школьники, но и люди 30+, в детстве которых индустрия только начинала набирать обороты.

- Игры отчасти заменили книги, фильмы и сериалы, - считает Тигран. - Сегодня это самая востребованная развлекательная и интерактивная ниша. Но книги бросать нельзя. Надо находить время и читать, читать, читать. Но вернемся к теме. Последние два-три года игровая индустрия зарабатывает больше, чем кино- и музыкальная. Это будущее развлекательной индустрии. Хотя еще пять лет назад киберспорт «наверху» мало кто воспринимал всерьез. Раньше всех его перспективы почувствовали бизнес и крупные корпорации, которые активно финансируют киберспорт до сих пор. Учитывая последние успехи наших киберспортивных команд и их победные куши, на гейминг начали смотреть под другим углом. Если в России и, в частности, на Сахалине будет организовано масштабное киберспортивное событие, то это будет большим плюсом для людей. Желающие принять в нем участие гарантированно найдутся.

Сахалинский стример Иван Бармута играет в Counter-Strike с 2013 года и убежден, что киберспорт доступен почти каждому.

- «Порог вхождения» в него невысокий: для нужен компьютер со средними характеристиками и небольшая сумма, чтобы оплатить подписку на стриминговом сервисе, - отметил Иван. - Особых навыков, чтобы начать тоже не требуется - реакцию и выдержку можно натренировать в процессе. При относительно небольших вложениях шанс «выстрелить» в киберспорте есть у всех. Для некоторых юных геймеров он стал счастливым билетом - с его помощью они уже заработали славу и хорошие деньги.

По его мнению, Южно-Сахалинск вполне мог бы принять у себя «Игры будущего» - этому способствует удачное географическое положение и близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона: Китаю, Корее и Японией.

Предполагается, что «Игры будущего» объединяет в себе пять вселенных и 21 дисциплину. Так, в Sports challenge (спортивные состязания) войдут соревнования по FIFA 2021, NHL 2021, NBA2K 2021, Forza Motorsport и Tekken. В Battle challenge (битвы) — Dota2, League of Legends, Fortnite Battle Royale и CS:GO. В AR/VR challenge — HADO, Oculus Beat Saber. В E-motion challenge – гонки дронов, гонки автомобилей, гонки судомоделей. В Technically assisted challenge (соревнования с использованием технологических устройств) – кибатлетика, гидрофлайт, мотосерф, аквабайк фристайл, флайборд, танцы с роботами и битвы роботов.

Как ожидается, в 2023 году соревнования привлекут 300 тысяч посетителей и 100 млн зрителей, а в 2025 году уже 500 тыс. и 500 млн соответственно.