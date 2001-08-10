Банк России нашёл на Сахалине пять нелегальных кредиторов и финансовую пирамиду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С января по сентябрь 2026 года Банк России выявил на финансовом рынке Дальнего Востока 99 нелегальных участников. Большую часть из них составили чёрные кредиторы.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России, в Хабаровском крае обнаружили 31 нелегального кредитора, в Приморье и Амурской области - 22 и 19 соответственно. В Якутии выявлены 9 таких участников, на Камчатке - 6, на Сахалине - 5. Кроме того, регулятор нашёл 6 нелегальных инвестиционных проектов (5 в Приморье, 1 в Приамурье) и одну финансовую пирамиду на Сахалине.
Всего по стране за девять месяцев регулятор выявил 4,4 тыс. нелегальных участников финансового рынка. Из них почти 1 тыс. - нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг, 1,4 тыс. - нелегальные кредиторы, более 2 тыс. - псевдоинвестиционные проекты, включая финансовые пирамиды.
Банк России предупреждает о финансовой пирамиде LumenX. Её организаторы убеждают людей вкладывать деньги в инвестиционную платформу на основе искусственного интеллекта и обещают быстрый рост капитала благодаря торговле на криптовалютном рынке. Сейчас вкладчиков призывают переходить в "новый" скам-проект Black Sea Club якобы из-за смены держателя токена. На самом деле это та же схема тех же организаторов под другим названием, - рассказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.
Регулятор рекомендует проверять, легально ли работает финансовая организация. Это можно сделать на официальном сайте Банка России и в предупредительном списке.
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