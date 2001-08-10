Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончило расследование уголовного дела против 49-летнего ранее неоднократно судимого сахалинца. Его обвиняют в краже.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, установлено, что в мае нынешнего года фигурант познакомился в приложении для знакомств с 50-летней жительницей областного центра. Некоторое время они переписывались, вскоре пара начала встречаться. Заявительница даже дала ему свой личный автомобиль во временное пользование.

В один из вечеров июня фигурант и потерпевшая проводили время в квартире последней. Мужчина обратил внимание на оставленную в комнате шкатулку. Оказалось, что в ней хранились золотые изделия. Тогда он решил похитить украшения для личной выгоды.

Когда время подошло ко сну, хозяйка квартиры убрала шкатулку в шкаф. Выждав удобного момента, обвиняемый похитил её и покинул квартиру.

Добычей злоумышленника стали четыре пары серёг, четыре кольца, три цепочки, два кулона, одна подвеска, один крест и один браслет из золота 585 пробы. Общая сумма украшений из драгметалла составила 367 536 рублей.

Украденные изделия фигурант планировал продать, но довести преступный умысел до конца не смог – его задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело о краже с причинением ущерба в крупном размере будет рассмотрено в суде.