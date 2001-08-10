Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от представителя маркетплейса о том, что неизвестный похитил дорогостоящие товары.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель.

Выяснилось, что фигурант работал в пункте выдачи товаров. Воспользовавшись свободным доступом к заказам, он вскрыл одну из посылок, где находился мобильный телефон. Забрав гаджет, злоумышленник выдал пустую коробку клиенту, сославшись на ошибку продавца.

Выждав время и почувствовав безнаказанность, подозреваемый таким же образом похитил ещё один телефон, но уже другой марки.

В дальнейшем фигурант собирался продать похищенные товары, но его задержали сотрудники полиции. Мобильные телефоны изъяли и передадут законным владельцам. Сумма ущерба составила 64 100 рублей.

Возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.