Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделение дознания ОМВД России «Охинский» возбудило уголовное дело против 44-летнего жителя Томска. Его подозревают в нарушении миграционного законодательства.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, основанием для возбуждения дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Сахалинской области.

Предварительно установлено, что фигурант прибыл на Сахалин в Охинский муниципальный округ с целью сбора урожая шишек. Для помощи в работе с 8 по 15 октября он организовал прибытие и проживание в арендованной квартире восьми иностранных граждан на территории села Восточное. Тем самым мужчина организовал незаконное пребывание в России граждан Киргизской Республики.

В действиях фигуранта усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ – организация незаконного въезда в Россию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию России.

Дознание по уголовному делу продолжается.