Житель Томска организовал в Охинском районе незаконное пребывание восьми граждан Киргизии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделение дознания ОМВД России «Охинский» возбудило уголовное дело против 44-летнего жителя Томска. Его подозревают в нарушении миграционного законодательства.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, основанием для возбуждения дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Сахалинской области.
Предварительно установлено, что фигурант прибыл на Сахалин в Охинский муниципальный округ с целью сбора урожая шишек. Для помощи в работе с 8 по 15 октября он организовал прибытие и проживание в арендованной квартире восьми иностранных граждан на территории села Восточное. Тем самым мужчина организовал незаконное пребывание в России граждан Киргизской Республики.
В действиях фигуранта усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ – организация незаконного въезда в Россию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию России.
Дознание по уголовному делу продолжается.
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