Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Ногликском районе на остановочных пунктах появились автопавильоны. Поводом стала проверка по обращению гражданина, поступившему на личном приёме прокурора Сахалинской области.

Как сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, нарушения выявили на остановках по улице Строительной, в микрорайоне ОГРЭ и на улице Новой в посёлке Ноглики: там отсутствовали павильоны для пассажиров.

Мэру Ногликского муниципального округа внесли представление. Поскольку мер к устранению нарушений не приняли, прокуратура направила в суд административное исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления обустроить остановки автопавильонами.

Ногликский районный суд требования прокурора удовлетворил, апелляционная инстанция оставила решение без изменений. После этого муниципалитет оборудовал остановочные пункты павильонами.