Разнорабочий из Анивского района пытался продать чужой утеплитель
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Анивский» установили подозреваемого в покушении на мошенничество.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, ранее в дежурную часть районного отдела полиции обратился представитель коммерческой организации. Заявитель сообщил о попытке незаконного вывоза партии строительных материалов с территории складского комплекса.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 61-летний местный житель. Полицейские выяснили, что мужчина работал на указанном объекте разнорабочим и был осведомлён о местах хранения имущества. С целью незаконного обогащения фигурант решил продать чужое имущество. Он предложил знакомому приобрести утеплитель по цене существенно ниже рыночной стоимости. Покупатель, будучи введённым в заблуждение и уверенным в законности сделки, согласился.
В назначенное время покупатель прибыл на территорию предприятия на кран-балке и загрузил строительные материалы в кузов. Но на выезде с территории покупателя остановила охрана, после чего выяснилось, что преступный замысел подозреваемого по продаже чужого имущества не сработал.
Сам подозреваемый скрылся с места происшествия, успев распорядиться полученными от покупателя деньгами по своему усмотрению. Сумма причинённого ущерба составила 81 715 рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 159 УК РФ – покушение на мошенничество. В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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