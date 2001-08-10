Тихоокеанское
информационное агентство
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10:45, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Южно-Сахалинска разбил стекло машины, чтобы доехать до магазина, но не смог её завести

Житель Южно-Сахалинска разбил стекло машины, чтобы доехать до магазина, но не смог её завести

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от 31-летнего жителя села Дальнее о том, что неизвестный совершил попытку угона его автомобиля.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 29-летний местный житель.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, подозреваемый распивал спиртные напитки у себя в квартире. Когда алкоголь закончился, фигурант решил отправиться в ближайший магазин.

Находясь во дворе по месту проживания, мужчина обратил внимание на припаркованный автомобиль, на котором решил доехать до магазина. Разбив боковое стекло со стороны водителя, подозреваемый проник в машину и попытался завести её путём соединения проводов, но у него ничего не вышло. Тогда фигурант вернулся обратно к себе в квартиру.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 166 УК РФ – покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

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