За неделю на Сахалине росгвардейцы изъяли 15 единиц оружия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Сахалинской области продолжают проверки соблюдения гражданами правил оборота оружия.
За отчётный период росгвардейцы проверили 75 мест хранения оружия и выявили четыре нарушения требований законодательства. По результатам контрольных мероприятий у нарушителей изъяли оружие и аннулировали три разрешения на его хранение и ношение.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Управления Росгвардии по Сахалинской области, одной из причин для принятия мер стало несвоевременное прохождение владельцами обязательного медицинского освидетельствования. По этому основанию сотрудники в Корсакове и Тымовском изъяли пять единиц огнестрельного оружия и 61 патрон. Ещё два случая связаны с нарушением сроков продления разрешительных документов: в Южно-Сахалинске и Южно-Курильске у владельцев изъяли два гладкоствольных ружья. Кроме того, один из владельцев не прошёл периодическую проверку знания правил безопасного обращения с оружием – у него изъяли травматический пистолет и 47 патронов.
Всего за отчётный период росгвардейцы изъяли и поместили на временное хранение 15 единиц огнестрельного оружия. Ещё четыре охотничьих ружья и 137 патронов сахалинцы передали в подразделения ведомства добровольно.
Наряду с контрольной деятельностью подразделения лицензионно-разрешительной работы продолжают оказывать государственные услуги населению. За отчётный период в ведомство поступило 171 заявление, специалисты рассмотрели и приняли решения по 148 обращениям.
Управление Росгвардии напоминает владельцам оружия о необходимости своевременно выполнять установленные законодательством требования. Особое внимание следует уделять срокам действия разрешительных документов, прохождению медицинского освидетельствования и периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием. Соблюдение этих требований – обязательное условие законного владения оружием.
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