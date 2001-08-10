Две жительницы Вахрушева перелезли через забор и украли из частного дома 510 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России «Тымовский» поступило заявление от местной жительницы о хищении из её частного дома денежных средств в сумме 510 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых. Ими оказались две жительницы посёлка Вахрушев.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, злоумышленницы находились недалеко от дома потерпевшей, и одна из них знала, что хозяева в этот момент отсутствуют. Оценив обстановку, соучастницы перелезли через забор. Поскольку на центральном входе висел замок, они обошли строение и незаконно проникли внутрь через запасной вход со двора.

В одной из комнат, в шкафу, они обнаружили кошелёк с крупной суммой денег, забрали их и поспешили скрыться. Похищенными средствами девушки распорядились по своему усмотрению.

Обеих подозреваемых установили правоохранители. 26-летняя фигурантка сейчас находится в следственном изоляторе за ранее совершённое преступление, 27-летнюю жительницу села Кировское также задержали и арестовали. Расследование продолжается.