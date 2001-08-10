В Курильске автоинспекторы задержали водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом виде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Курильский» пресекли противоправные действия местного жителя, повторно управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в ходе надзора за дорожным движением в Курильске инспекторы ДПС остановили иномарку для проверки документов. Причиной для дальнейшего разбирательства стало поведение водителя – у него выявили явные признаки опьянения. Проведённое освидетельствование зафиксировало 1,321 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
При проверке по базам данных выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение и был лишён водительских прав. Однако должных выводов для себя он не сделал и вновь пренебрёг законом.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ – управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость или подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до трёх лет лишения свободы. Автомобиль правонарушителя изъяли и поместили на специализированную стоянку. В качестве меры пресечения подозреваемому избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Госавтоинспекция напоминает: управление транспортом в состоянии опьянения – это не просто административное нарушение, а преступление, влекущее суровые уголовные последствия и реальные сроки лишения свободы. Кроме того, в соответствии со статьёй 104.1 УК РФ, автомобиль, использованный при совершении преступлений по статьям 264.1, 264.2 и 264.3 УК РФ и принадлежащий нарушителю, подлежит конфискации. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни других участников дорожного движения – выбирайте исключительно трезвое вождение.
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