С Сахалина выдворят 110 иностранных граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине завершился второй этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Она проходила с 1 по 10 октября 2026 года. В мероприятиях участвовали сотрудники УМВД России по Сахалинской области, УФСБ России по Сахалинской области, Сахалинского ЛО МВД России на транспорте и прокуратуры при силовой поддержке Управления Росгвардии.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, к участию привлекли сотрудников уголовного розыска, охраны общественного порядка, Центра по противодействию экстремизму, управления по контролю за оборотом наркотиков, управления экономической безопасности и противодействия коррупции, линейных отделов на транспорте и Госавтоинспекции.

Для выявления и задержания иностранных граждан из реестра контролируемых лиц сформировали оперативно-аналитические группы, использующие ведомственные информационные ресурсы и базу данных. В результате их работы выявили семерых иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России: в отношении шестерых применили административное выдворение, в отношении одного вынесли решение о депортации.

В ходе операции провели 84 проверочных мероприятия. Проверили 30 мест компактного пребывания иностранных граждан, пять объектов строительства, 10 торговых объектов, 35 объектов общественного питания и четыре объекта транспортной инфраструктуры. Досмотрели 125 автотранспортных средств, осмотрели 485. По информационным базам МВД России проверили 780 иностранных граждан.

За период операции задокументировали 341 административное нарушение миграционного законодательства. Основная часть нарушений связана с несоблюдением иностранными гражданами правил въезда и режима пребывания в России, а также с уклонением от выезда по истечении установленного срока.

Кроме того, зафиксировали нарушения, допущенные принимающей стороной: несоблюдение порядка оформления документов и правил постановки иностранных граждан на миграционный учёт, а также факты осуществления трудовой деятельности без разрешительных документов. Отдельно выявили нарушения, связанные с незаконным привлечением иностранных граждан к трудовой деятельности и фиктивной постановкой на миграционный учёт. Наложили административные штрафы на общую сумму 1 млн 842 тыс. рублей, взыскали 1 млн 500 тыс. рублей.

Приняли 110 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России: 48 – в форме самостоятельного контролируемого выезда, 62 – в форме принудительного перемещения через государственную границу. В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства приняли 57 решений о неразрешении въезда в Россию, 64 решения о сокращении срока временного пребывания, вынесли два решения о депортации.

Установили шесть граждан России, находившихся в федеральном розыске, и одного иностранного гражданина, находившегося в межгосударственном розыске. Выявили и зарегистрировали 33 факта с признаками составов преступлений: четыре – с признаками организации незаконной миграции, 24 – с признаками фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учёт, пять – с признаками использования поддельных документов. Возбудили шесть уголовных дел: одно – по признакам организации незаконной миграции и пять – по признакам фиктивной постановки на миграционный учёт.

Отдельно стоит отметить результат совместной работы сотрудников УФСБ России по Сахалинской области и УМВД России по Сахалинской области: установлено, что выходец из азиатской страны и лицо, личность которого не установлена, действуя умышленно, путём систематического совершения заранее определённых преступной договорённостью деяний организовали незаконный въезд и пребывание на территории России иностранных граждан.

Госавтоинспекция УМВД России по Сахалинской области в отношении иностранных граждан задокументировала 212 административных правонарушений в области дорожного движения. Работа по противодействию незаконной миграции на территории Сахалинской области продолжается.