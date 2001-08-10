В Долинске местный житель предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Долинская городская прокуратура утвердила обвинительное постановление по уголовному делу против 22-летнего местного жителя. Его обвиняют по части 1 статьи 264.1 УК РФ – управление автомобилем в состоянии опьянения.
В ходе предварительного расследования установили, что в апреле 2026 года обвиняемый, ранее привлечённый к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль нетрезвым. Его остановили сотрудники ДПС ОМВД России «Долинский». Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, в рамках расследования уголовного дела на транспортное средство обвиняемого наложили арест. Санкция части 2 статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
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