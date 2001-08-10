Жительница Охи украла сдачу из квартиры знакомого после застолья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по Охинскому району обратился местный житель с заявлением о хищении денег из его квартиры.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 42-летняя местная жительница.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, накануне происшествия потерпевший распивал спиртные напитки в компании знакомых у себя дома. Когда продукты закончились, хозяин квартиры, в силу состояния здоровья не имевший возможности сходить в магазин сам, попросил об этом одного из гостей, передав ему для покупки пятитысячную купюру.
После возвращения из магазина сдачу оставили на видном месте. Позднее одна из гостей засобиралась домой и прихватила с собой оставленные деньги, после чего спешно покинула квартиру.
Следственное отделение полиции возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении фигурантки избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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