Жительница Охи украла сдачу из квартиры знакомого после застолья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Охинскому району обратился местный житель с заявлением о хищении денег из его квартиры.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 42-летняя местная жительница.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, накануне происшествия потерпевший распивал спиртные напитки в компании знакомых у себя дома. Когда продукты закончились, хозяин квартиры, в силу состояния здоровья не имевший возможности сходить в магазин сам, попросил об этом одного из гостей, передав ему для покупки пятитысячную купюру.

После возвращения из магазина сдачу оставили на видном месте. Позднее одна из гостей засобиралась домой и прихватила с собой оставленные деньги, после чего спешно покинула квартиру.

Следственное отделение полиции возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении фигурантки избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.