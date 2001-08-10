В Южно-Сахалинске задержали пьяного водителя без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью при несении службы инспекторы ДПС ОСР ДПС Госавтоинспекции в районе дома №2 по улице Дружбы в Южно-Сахалинске остановили автомобиль иностранного производства под управлением 37-летнего местного жителя.

При проверке документов инспекторы выяснили, что водительских прав у гражданина нет. Также полицейские заподозрили, что он может находиться в состоянии опьянения – на это указывали внешние признаки и поведение, не соответствующее обстановке. Водителю предложили пройти освидетельствование, но он категорически отказался. От управления его отстранили, автомобиль изъяли.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, дальнейшая проверка показала, что фигурант в 2022 году был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Его лишили права управления на 1 год 6 месяцев со штрафом 30 000 рублей.

Отдел дознания возбудил уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования. В отношении гражданина избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.