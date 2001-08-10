Двое 16-летних жителей Южно-Сахалинска украли шкатулку с деньгами в Аниве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России «Анивский» обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег из её квартиры.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались двое 16-летних жителей областного центра.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, молодые люди приехали в Аниву в гости к приятелю. В ночь с 9 на 10 октября, пока хозяин квартиры был занят уборкой и не контролировал действия гостей, товарищи решили воспользоваться ситуацией. В комнате матери друга они обнаружили шкатулку с наличностью. Чтобы вынести похищенное незаметно, ночью подростки выбросили её в окно, а утром подобрали на улице. Внутри шкатулки находилось 38 тысяч рублей, которыми фигуранты распорядились по собственному усмотрению.

По данному факту следственное подразделение территориального отдела полиции возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении несовершеннолетних подозреваемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.