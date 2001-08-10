Сахалинец разбил стекло и обокрал павильон с морепродуктами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от представителя торговой организации – неизвестные похитили товары и денежные средства на общую сумму 52 000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 50-летний ранее неоднократно судимый житель областного центра.

Выяснилось, что вечером 11 октября 2026 года фигурант пришёл к торговому павильону, специализирующемуся на продаже морепродуктов, разбил оконную раму и проник внутрь. Осмотрев помещение, подозреваемый похитил из кассы 37 000 рублей и морепродукты на общую сумму 15 000 рублей. Похищенным распорядился по своему усмотрению.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, возбудили уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.