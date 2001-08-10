Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2026
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16:05, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке неизвестный сжег несколько машин

Во Владивостоке неизвестный сжег несколько машин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Владивостока начала расследование после ночного инцидента на улице Фадеева. Тревожный сигнал поступил правоохранителям после того, как в соцсетях появились кадры горящих автомобилей, передает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.

Как выяснилось, в дежурную часть обратился 35-летний горожанин. Мужчина сообщил, что кто-то намеренно поджег припаркованную машину. Огонь оказался беспощадным: пламя быстро перекинулось на соседние транспортные средства. На место происшествия оперативно выезжали пожарные расчеты и следственно-оперативная группа.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и проводят комплекс мероприятий, чтобы выйти на след злоумышленника. Также экспертам предстоит оценить точный размер ущерба, нанесенного владельцам пострадавших авто. Расследование дела продолжается.

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