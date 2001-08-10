Во Владивостоке неизвестный сжег несколько машин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Владивостока начала расследование после ночного инцидента на улице Фадеева. Тревожный сигнал поступил правоохранителям после того, как в соцсетях появились кадры горящих автомобилей, передает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.

Как выяснилось, в дежурную часть обратился 35-летний горожанин. Мужчина сообщил, что кто-то намеренно поджег припаркованную машину. Огонь оказался беспощадным: пламя быстро перекинулось на соседние транспортные средства. На место происшествия оперативно выезжали пожарные расчеты и следственно-оперативная группа.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и проводят комплекс мероприятий, чтобы выйти на след злоумышленника. Также экспертам предстоит оценить точный размер ущерба, нанесенного владельцам пострадавших авто. Расследование дела продолжается.