На Сахалине по требованию прокуратуры погашена задолженность в 16 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На личный приём к заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Виктору Мельнику обратился руководитель коммерческой организации, работающей в Сахалинской области. Он сообщил о задолженности за исполненные обязательства по муниципальным контрактам.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, установлено, что образовательные организации в Анивском, Смирныховском, Томаринском и Углегорском районах заключили с предпринимателем муниципальные контракты на оказание охранных услуг. Предприятие выполнило обязательства в полном объёме, но в установленный срок оплату не получило.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед хозяйствующим субъектом в размере 16 млн рублей погасили в полном объёме.