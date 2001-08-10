Житель Камчатки осуждён за насилие над ребёнком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Елизовский районный суд приговорил 52-летнего мужчину к 12 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над девочкой. Осуждённый не признал вину, сообщает ИА «Кам 24».

Мужчина долгое время жил с бабушкой потерпевшей девочки и знал её с рождения. По его словам, он относился к ребёнку как к родной внучке.

Изучив доказательства, суд признал мужчину виновным. При назначении наказания учли как смягчающие обстоятельства его положительные характеристики, награды, наличие пожилой матери с инвалидностью и заболевание. Отягчающими обстоятельствами стали то, что мужчина жил вместе с девочкой и должен был заботиться о ней, а также совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, суд назначил мужчине ограничение свободы на один год. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей 300 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу. Его можно обжаловать в Камчатском краевом суде.