Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2026
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Сахалинка осуждена за приобретение и хранение наркотиков в период отсрочки наказания
10:28, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пенсионер из Ноглик перевёл мошенникам 116 тысяч рублей за вездеход-амфибию

Пенсионер из Ноглик перевёл мошенникам 116 тысяч рублей за вездеход-амфибию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 октября в дежурную часть ОМВД России «Ногликский» поступило заявление от 74-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что с 8 по 18 сентября неизвестный путём обмана под предлогом продажи плавающего гусеничного вездехода-амфибии через интернет-магазин убедил его перевести половину суммы за товар на указанный счёт.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, сумма ущерба составила 116 000 рублей. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Полиция призывает жителей Сахалина и Курил быть бдительными. Если вы столкнулись с подозрительными предложениями в интернете или стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел. Финансовая безопасность – в ваших руках.

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