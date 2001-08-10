У сахалинца конфисковали машину за вождение в состоянии опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анивский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю. Его признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Суд установил, что в апреле 2026 года подсудимый, уже подвергнутый административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь сел нетрезвым за руль принадлежащего ему транспортного средства и поехал по улицам Анивы. Там его остановили и отстранили от вождения сотрудники ГАИ.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, в судебном заседании осуждённый признал вину. Суд, принимая во внимание мнение государственного обвинителя, назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 1 год 6 месяцев. При этом автомобиль осуждённого конфисковали.

Приговор в законную силу не вступил.