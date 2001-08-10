Вандалы повредили объекты благоустройства в пяти городах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области в течение года зафиксировали более десяти фактов вандализма и порчи имущества на общественных территориях и детских площадках. Подобные действия носят системный характер и вызывают серьёзные опасения как у местных жителей, так и у органов власти.

Под удары вандалов попадают элементы благоустройства, созданные за счёт бюджетных средств в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ. Случаи зафиксированы в Корсакове, Холмске, Поронайске, Южно-Сахалинске и Смирных. Как отмечают специалисты, действия совершают преимущественно подростки, и носят они осознанный, целенаправленный характер. Они повреждают игровое оборудование, скамейки и ограждения, изрисовывают арт-объекты и элементы общественных пространств, ломают высаженные деревья, вырывают цветы. Обо всех случаях информацию передают в правоохранительные органы.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, ведомство напоминает: порча имущества – это не «шалость», а административное и уголовное правонарушение. Ответственность за такие деяния предусмотрена статьёй 214 Уголовного кодекса РФ (вандализм) и статьёй 7.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества). Общественные территории находятся под видеонаблюдением. Лица, совершившие правонарушения, оперативно устанавливаются и привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Аристархов подчеркнул: «То, что мы наблюдаем, – это не детские шалости, а осознанные действия, за которыми стоит неуважение к обществу, к труду людей и к закону. За каждой сломанной конструкцией, вырванным цветком и разрисованной скамейкой стоит труд специалистов, которые создавали эти объекты для комфорта жителей. Отдельно обращаюсь к родителям: объясните своим детям, что чужое имущество – это не игрушка и что за его порчу предусмотрена ответственность. Давайте беречь наши города и то, что создано для нас».

Каждый сломанный элемент благоустройства – это прямой ущерб городскому имуществу и необходимость выделения дополнительных средств на восстановление того, что совсем недавно было создано для жителей. Средства, которые вынужденно направляются на ремонт, могли бы быть использованы на другие важные цели для развития территорий.