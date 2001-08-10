Росгвардейцы на Сахалине за неделю изъяли 13 единиц оружия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Управлении Росгвардии по Сахалинской области подвели итоги очередного этапа контроля за соблюдением владельцами гражданского оружия установленных требований. За минувшую неделю росгвардейцы проверили 66 мест хранения оружия и выявили четыре нарушения требований законодательства. В отношении владельцев составили четыре протокола об административных правонарушениях. По результатам мероприятий три разрешения на хранение и ношение оружия аннулировали.
Среди выявленных фактов – несоблюдение требований к условиям хранения оружия. В Южно-Сахалинске сотрудники ведомства установили, что нарезное огнестрельное оружие хранилось вне сейфа. Аналогичные нарушения выявили в Поронайске и Тымовском, где у владельцев изъяли три гладкоствольных ружья.
Ещё один случай в областном центре был связан с нарушением срока прохождения обязательного медицинского освидетельствования. По этой причине у владельца изъяли травматический пистолет.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Управления Росгвардии по Сахалинской области, всего за отчётный период изъяли и поместили на временное хранение 13 единиц огнестрельного оружия. Ещё три ружья и шесть патронов сахалинцы добровольно сдали в подразделения ведомства.
В рамках предоставления государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности специалисты приняли 177 заявлений от граждан и организаций. С учётом обращений, поступивших ранее, сотрудники рассмотрели и приняли решения по 209 заявлениям.
Управление Росгвардии напоминает владельцам оружия о необходимости соблюдать установленные правила. При смене места жительства владелец обязан в двухнедельный срок со дня регистрации по новому месту жительства обратиться в территориальное подразделение Росгвардии для постановки оружия на учёт.
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