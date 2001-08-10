На Сахалине автоинспекторы обнаружили наркотики у водителя автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе несения службы инспекторы ДПС ОМВД России «Углегорский» в районе улицы Мира в посёлке Шахтёрск остановили автомобиль под управлением 47-летнего водителя.
При проверке документов полицейские обратили внимание на странное поведение мужчины. Это вызвало подозрение о возможном наличии у водителя запрещённых к обороту веществ. Приняли решение о проведении досмотра.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в ходе досмотра обнаружили полимерный пакет, в котором находилась металлическая тарелка с веществом растительного происхождения со специфическим запахом, схожим с растением рода «Конопля». На место вызвали следственно-оперативную группу.
Сотрудникам уголовного розыска гражданин пояснил, что в сентябре 2026 года в районе платины в Шахтёрске, в траве, он обнаружил один дикорастущий куст растения конопли. Он срезал его, принёс домой, высушил и хранил для личного пользования без цели сбыта.
Согласно экспертизе, изъятое вещество является наркотической смесью общей массой 6,9 грамма. Отдел дознания ОМВД России «Углегорский» возбудил уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств без цели сбыта в значительном размере.
В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
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