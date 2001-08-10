Сахалинца будут судить за лобовое столкновение с эвакуатором

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России «Ногликский» завершил расследование уголовного дела против 61-летнего жителя Охи. Его обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, инцидент произошёл днём 8 мая на автодороге «Южно-Сахалинск – Оха». Обвиняемый управлял технически исправным внедорожником, в котором находились четверо пассажиров, и следовал в южном направлении со скоростью не менее 80 км/ч. Дорожная обстановка не представляла сложностей: покрытие было сухим, видимость в светлое время суток – неограниченной.

Несмотря на благоприятные условия, водитель проявил преступную небрежность и самонадеянность. Решив обогнать попутный грузовой автомобиль, он проигнорировал требования правил и не убедился в безопасности рискованного манёвра. Выехав на полосу встречного движения, внедорожник совершил лобовое столкновение с двигавшимся навстречу эвакуатором, водитель которого был лишён технической возможности избежать удара.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в результате аварии тяжело пострадала пассажирка внедорожника, находившаяся на среднем месте заднего сиденья. Полученные ею телесные повреждения судебные медики квалифицировали как причинившие тяжкий вред здоровью.

Следствие установило, что грубое нарушение водителем требований пунктов 1.3, 9.1, 10.1 и 11.1 ПДД РФ находится в прямой причинно-следственной связи с наступившими тяжкими последствиями. Доказательственная база собрана в полном объёме. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.