В парке Южно-Сахалинска до конца октября запустят колесо обозрения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина в Южно-Сахалинске выходят на финишную прямую работы по установке колеса обозрения. Аттракцион планируют запустить до конца октября.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, в ходе выездного совещания мэр областного центра Сергей Надсадин вместе с директором парка и представителем компании-концессионера проинспектировал строительную площадку. Сам аттракцион уже полностью смонтирован, сейчас рабочие завершают обустройство лестничных спусков и посадочной платформы.

Напомним, в этом летнем сезоне в городском парке провели большую работу по обновлению развлекательной зоны: здесь установили семь новых современных аттракционов, включая большой батутный комплекс. Как доложил главе города руководитель компании-концессионера Константин Резницкий, пять из них уже функционируют. Больше всего горожане ждут начала работы колеса обозрения. Аттракцион станет всесезонным: благодаря закрытым остеклённым кабинам любоваться панорамой города и сопок можно будет даже зимой. Ещё один большой и технически сложный объект - тридцатипятиметровая башня свободного падения. В настоящее время специалисты завершают её пусконаладку.

Работы по обновлению идут поэтапно и рассчитаны на пять лет. Сейчас уже формируется план на следующий год. Так, по запросам молодёжи прорабатывается установка нового экстремального аттракциона. А для самых маленьких гостей планируют обустроить популярный водный аттракцион с бассейном и лодочками, а также привести к современным стандартам зону тиров и другие площадки.

Отдельное внимание глава города обратил на удобство покупки билетов. Директор учреждения Илья Прудников отметил, что ранее посетители часто сталкивались с путаницей из-за разрозненных касс разных предпринимателей. С приходом единого оператора ситуация изменилась: начала работать общая платёжная система, также по просьбам горожан внедрили быструю онлайн-оплату по QR-кодам.

Подводя итоги летнего периода, участники совещания детально обсудили ключевые направления работы учреждения. Городской парк остаётся излюбленным местом для прогулок южносахалинцев: каждые выходные здесь насыщены культурными событиями и программами семейного отдыха для жителей всех возрастов. Активно развивается и спортивная инфраструктура: новый мощный импульс она получила именно в этом году благодаря открытию современных тренажёрных площадок, старту монтажа кортов для нового для Сахалина вида спорта - падел-тенниса, а также вечерним прогулкам на сапбордах с подсветкой, которые получили много положительных отзывов у горожан и обязательно получат развитие в следующем году.

Обсудили с дирекцией парка и нашим инвестором работу в уходящем сезоне и планы на будущее. Хочу выразить благодарность концессионеру. Время сейчас в экономическом плане непростое, многие инвестиционные процессы в стране замедляются. Тем не менее наши партнёры не отказались от взятых на себя обязательств: всё, о чём мы договаривались, реализовано в полном объёме, - отметил Сергей Надсадин. - Мы видим большой положительный отклик о нашем парке как от самих южносахалинцев, так и от гостей города, которые открывают его для себя впервые. Безусловно, звучит и конструктивная критика - мы её слышим и держим на контроле. Будем и дальше делать всё, чтобы наш парк держал высокую планку одного из лучших на Дальнем Востоке.

Сейчас городской парк имени Ю. Гагарина постепенно переходит на зимний режим. Рабочие наводят порядок на территории, подвязывают и укрывают зелёные насаждения, чтобы и в холодное время пространство оставалось комфортным и ухоженным. С окончанием лета жизнь в парке не утихает: зимний сезон традиционно подарит горожанам новые мероприятия и яркие праздничные события.