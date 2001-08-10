Тихоокеанское
информационное агентство
29 Сентября 2026
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14:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Невельска осуждена за фиктивную постановку на учёт иностранцев

Жительница Невельска осуждена за фиктивную постановку на учёт иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Её признали виновной по статье 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в России.

Суд установил, что подсудимая фиктивно поставила на учёт трёх иностранных граждан, заведомо зная, что жить в этом помещении они не будут.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, приговор вступил в законную силу. Ведомство напоминает: фиктивная регистрация иностранцев влечёт уголовную ответственность.

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