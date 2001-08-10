Жительница Невельска осуждена за фиктивную постановку на учёт иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Её признали виновной по статье 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в России.

Суд установил, что подсудимая фиктивно поставила на учёт трёх иностранных граждан, заведомо зная, что жить в этом помещении они не будут.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, приговор вступил в законную силу. Ведомство напоминает: фиктивная регистрация иностранцев влечёт уголовную ответственность.