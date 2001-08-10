На Сахалине рецидивист взломал дверь подсобки и вынес пиво

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полицейские раскрыли кражу из подсобного помещения магазина. В дежурную часть обратился представитель торговой точки, расположенной в селе Дальнее, – он сообщил о хищении товара.

Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Выяснилось, что вечером 15 сентября молодой человек гулял по улицам посёлка и заметил специализированный магазин алкогольной продукции. Увидев подсобное помещение, он решил совершить кражу. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, фигурант взломал дверь подсобки и проник внутрь. На складе он нашёл товар и вынес три ящика пива, после чего прикрыл дверь и скрылся. Похищенное спиртное оставил себе для личного употребления.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, следственный отдел возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в помещение. Общая сумма ущерба устанавливается. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.