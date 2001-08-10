Житель Невельска перешёл по неизвестной ссылке и стал жертвой мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России «Невельский» обратился 60-летний местный житель. Он рассказал, что 25 сентября текущего года неустановленное лицо тайно похитило с его банковских счетов 12 500 рублей.

Установлено, что в тот день в групповом чате мессенджера потерпевший перешёл по неизвестной ссылке. После этого на телефон пришло сообщение «вход с нового устройства в аккаунт маркетплейса». В приложении маркетплейса мужчина увидел чек о списании 2 000 рублей. Затем, зайдя в мобильное приложение банка, он обнаружил несколько переводов на неизвестный счёт на общую сумму 10 500 рублей. Общий ущерб составил 12 500 рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, по данному факту возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с банковского счёта. Проводятся следственные действия. Полиция напоминает: не переходите по незнакомым ссылкам, даже если они пришли в групповом чате от знакомых.