В Южно-Сахалинске мужчина угнал машину бывшей жены

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в угоне. В дежурную часть обратилась 25-летняя местная жительница – она сообщила, что неизвестный угнал её автомобиль.

Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 38-летний житель областного центра – бывший супруг заявительницы. Полицейские выяснили, что мужчине срочно понадобилась машина для личных поездок. Зная, что экс-супруга в отъезде, он решил воспользоваться её автомобилем без спроса. Ночью он подошёл к припаркованной у дома иномарке и с помощью подручных инструментов вскрыл дверной замок. Тем же инструментом вместо ключа зажигания запустил двигатель и скрылся. Через некоторое время, завершив поездки, вернул машину на прежнее место парковки.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, отдел дознания возбудил уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.