Тихоокеанское
информационное агентство
29 Сентября 2026
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10:28, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На трассе Южно-Сахалинск – Холмск опрокинулся большегруз

На трассе Южно-Сахалинск – Холмск опрокинулся большегруз

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Авария случилась 27 сентября 2026 года в 07:55 на 69-м километре автодороги «Южно-Сахалинск — Холмск».

По предварительным данным, 26-летний водитель за рулём Shacman не справился с управлением, и грузовик опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства, включая скорость движения и причины потери контроля над машиной. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные условия.

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