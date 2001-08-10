На трассе Южно-Сахалинск – Холмск опрокинулся большегруз

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Авария случилась 27 сентября 2026 года в 07:55 на 69-м километре автодороги «Южно-Сахалинск — Холмск».

По предварительным данным, 26-летний водитель за рулём Shacman не справился с управлением, и грузовик опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства, включая скорость движения и причины потери контроля над машиной. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные условия.