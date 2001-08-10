Прокуратура Южно-Сахалинска добилась выплаты 300 тысяч рублей уволенному работнику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку по обращению гражданина о невыплате окончательного расчёта при прекращении трудовых отношений. Установлено, что в июне 2026 года работодатель не произвёл окончательный расчёт при увольнении работника – образовалась задолженность свыше 300 тысяч рублей.

Прокуратура внесла руководителю организации представление. После вмешательства надзорного ведомства права заявителя восстановили: произвели окончательный расчёт и выплатили компенсацию за задержку.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, ведомство напоминает: при увольнении работодатель обязан выплатить все причитающиеся суммы в день прекращения трудового договора. За нарушение сроков предусмотрена компенсация. Прокуратура продолжает контролировать соблюдение трудовых прав граждан.