В Горнозаводске полиция нашла плантацию конопли из 402 кустов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Невельский» пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере. Установлено, что 49-летний ранее судимый житель села Горнозаводск весной организовал на территории своего частного домовладения незаконную плантацию.
Мужчина умышленно создал условия для роста запрещённых к возделыванию растений рода конопля, проводил посев, систематический уход и культивацию – чтобы получить наркотическое средство для личного потребления.
В ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» полицейские обнаружили и изъяли 402 куста конопли. По заключению эксперта, общая масса растений после высушивания составила 7016,9 грамма. По законодательству количество свыше 330 растений образует особо крупный размер.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, следственный отдел возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 231 УК РФ – незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.
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