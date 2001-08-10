В Рейдово 10-летняя девочка на мопеде столкнулась с Suzuki Jimny

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Курильском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в районе дома №1 «А» по улице Юбилейная в селе Рейдово.

По предварительным данным, 10-летняя девочка ехала на средстве индивидуальной мобильности Kugoo F2 – по техническим характеристикам оно подходит под категорию «мопед». При пересечении дороги вне пешеходного перехода она столкнулась с автомобилем Suzuki Jimny под управлением 59-летнего водителя, который не имел права управления автомобилями. В результате ДТП ребёнок получил травмы.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины пересечения дороги вне перехода и отсутствие прав у обоих участников. По результатам проверки примут процессуальное решение.