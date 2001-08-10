Тихоокеанское
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13:59, | Новости происшествий Сахалина и Курил

По подозрению в финансировании терроризма задержан житель Камчатского края

По подозрению в финансировании терроризма задержан житель Камчатского края

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю задержали местного жителя, подозреваемого в финансировании террористической организации. Мужчина уже заключён под стражу, сообщает ИА «Кам 24».

Ранее мужчина уже был судим, теперь в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма).

По версии правоохранителей, фигурант перевёл деньги для оказания материальной помощи участникам организации, признанной террористической и запрещённой на территории Российской Федерации. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности обвиняемого», - добавили в региональном управлении ФСБ России.

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