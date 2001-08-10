Жительница Южно-Сахалинска хотела получать деньги за лайки и потеряла 54 тысячи рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске жертвой мошенничества стала 54-летняя местная жительница. Она рассказала, что 30 августа 2026 года с ней связался «менеджер» и предложил удалённую работу – продвижение товаров на популярных маркетплейсах. Задача казалась простой: переходить по ссылкам, ставить лайки и выкупать товары для поднятия рейтинга продавцов.

Чтобы усыпить бдительность женщины, аферисты на первых этапах выплачивали ей небольшие комиссионные. Но когда дело дошло до серьёзных сумм, схема дала о себе знать. После того как сахалинка перевела на указанный счёт 54 480 рублей, «работодатель» перестал выходить на связь.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, по данному факту возбудили уголовное дело. Ведётся следствие. Полиция напоминает: предложения лёгкого заработка в интернете часто оказываются мошенническими схемами. Не переводите деньги незнакомым людям и не доверяйте обещаниям быстрой прибыли.