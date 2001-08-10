Жительница Южно-Сахалинска хотела получать деньги за лайки и потеряла 54 тысячи рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске жертвой мошенничества стала 54-летняя местная жительница. Она рассказала, что 30 августа 2026 года с ней связался «менеджер» и предложил удалённую работу – продвижение товаров на популярных маркетплейсах. Задача казалась простой: переходить по ссылкам, ставить лайки и выкупать товары для поднятия рейтинга продавцов.
Чтобы усыпить бдительность женщины, аферисты на первых этапах выплачивали ей небольшие комиссионные. Но когда дело дошло до серьёзных сумм, схема дала о себе знать. После того как сахалинка перевела на указанный счёт 54 480 рублей, «работодатель» перестал выходить на связь.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, по данному факту возбудили уголовное дело. Ведётся следствие. Полиция напоминает: предложения лёгкого заработка в интернете часто оказываются мошенническими схемами. Не переводите деньги незнакомым людям и не доверяйте обещаниям быстрой прибыли.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:41 17 Сентября Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу
11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
10:29 18 Сентября В Южно-Сахалинске водитель Land Cruiser без прав насмерть сбил пешехода на переходе
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:43 28 Августа Строительство новой школы №4 находится на особом контроле администрации
16:47 25 Августа В Южно-Сахалинске 26 августа ограничат движение транспорта
Выбор редакции
- 08:43 Вчера Сахалинцы могут получить бесплатную юридическую помощь
- 11:15 21 Сентября Южно-Сахалинский симфонический оркестр откроет 28-й сезон концертом с Нареком Ахназаряном
- 11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
- 15:41 17 Сентября Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?