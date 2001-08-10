В Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в краже вещей из автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже из автомобиля. В дежурную часть обратилась 42-летняя местная жительница – из её машины пропали личные вещи.

Оперативники вышли на подозреваемого. Им оказался 32-летний житель областного центра. Выяснилось, что 14 сентября мужчина проходил мимо многоквартирного дома и заметил припаркованную машину. Он дёрнул ручку двери и обнаружил, что автомобиль не заперт. В салоне фигурант увидел дамскую сумку и другие личные вещи, забрал их и скрылся. Через некоторое время половину похищенного он продал, а остальное выбросил. Сумма ущерба составила 40 000 рублей.

Возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, расследование продолжается. Полиция напоминает: всегда запирайте машину и не оставляйте в салоне ценные вещи.