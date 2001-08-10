Двух охинцев обвиняют в вылове краснокнижной калуги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городу Оха СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против двух местных жителей 26 и 22 лет. Их подозревают по части 3 статьи 258.1 УК РФ – незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу РФ.

По версии следствия, в июле 2026 года двое фигурантов, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно добыли рыбу калугу – извлекли её из естественной среды обитания. В рамках уголовного дела изъяли орудия и средства лова.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, принятыми мерами предотвращён ущерб водным биоресурсам – рыбу выпустили обратно в естественную среду обитания. Уголовное дело возбудили на основании материалов Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Сейчас по делу проводят следственные действия для сбора и закрепления доказательств.