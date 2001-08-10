На Сахалине спасатели выручили 65-летнего рыбака унесённого ветром в открытое море

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В заливе Мордвинова у побережья села Лесное спасатели МЧС России помогли 65-летнему рыбаку добраться до берега. Мужчина ловил рыбу на весельной резиновой лодке, но не смог самостоятельно вернуться – сильный отжимной ветер уносил его в открытое море. Рыбак обратился в службу 112 и сообщил диспетчеру о своём бедственном положении. На вызов выехали спасатели поисково-спасательного отряда имени Полякова.

Сотрудники МЧС добрались до мужчины на моторной лодке, подняли его на борт, а его резиновое судно отбуксировали к берегу. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, медицинская помощь рыбаку не потребовалась – он чувствовал себя удовлетворительно. Спасатели напоминают: при выходе на воду в маломерных судах необходимо учитывать прогноз погоды, особенно силу и направление ветра, а также иметь при себе средства связи и сигнальные устройства. В случае чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по номеру 112.