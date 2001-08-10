Житель Южно-Сахалинска может лишиться Toyota Caldinа за повторную пьяную езду без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Южно-Сахалинска утвердила обвинительное постановление по уголовному делу против местного жителя, которому вменяют часть 1 статьи 264.1 УК РФ – управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее уже наказанным за аналогичное нарушение. Предварительное расследование провёл отдел дознания УМВД России по Сахалинской области. По версии следствия, в феврале 2026 года обвиняемый, будучи нетрезвым, снова сел за руль своего автомобиля «Тойота Калдина» – при этом он уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. Водителя остановили сотрудники ДПС ГАИ УМВД России по Сахалинской области.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Чтобы обеспечить возможную конфискацию автомобиля, суд наложил арест на машину. Уголовное дело уже направили в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, по части 1 статьи 264.1 УК РФ обвиняемому грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы, а также лишение права управления на срок до шести лет и конфискация автомобиля. Решение о конфискации суд примет после изучения всех обстоятельств дела. Рассмотрение назначено на ближайшее время.