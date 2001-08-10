Житель Южно-Сахалинска может лишиться Toyota Caldinа за повторную пьяную езду без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Южно-Сахалинска утвердила обвинительное постановление по уголовному делу против местного жителя, которому вменяют часть 1 статьи 264.1 УК РФ – управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее уже наказанным за аналогичное нарушение. Предварительное расследование провёл отдел дознания УМВД России по Сахалинской области. По версии следствия, в феврале 2026 года обвиняемый, будучи нетрезвым, снова сел за руль своего автомобиля «Тойота Калдина» – при этом он уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. Водителя остановили сотрудники ДПС ГАИ УМВД России по Сахалинской области.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Чтобы обеспечить возможную конфискацию автомобиля, суд наложил арест на машину. Уголовное дело уже направили в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, по части 1 статьи 264.1 УК РФ обвиняемому грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы, а также лишение права управления на срок до шести лет и конфискация автомобиля. Решение о конфискации суд примет после изучения всех обстоятельств дела. Рассмотрение назначено на ближайшее время.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:42 Сегодня На Сахалине прокуратура добилась выплаты долга по зарплате 64 работникам
10:28 Сегодня В Малокурильское автомобиль столкнулся с мотоциклом
09:27 Сегодня Двое сахалинцев выплатят 1,6 миллиона рублей за добычу гребешков
09:18 Сегодня С сегодняшнего дня водители могут в Махе показывать права автоинспекторам
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
15:27 3 Сентября День Победы над Японией отметили в Южно-Сахалинске военным парадом и возложением цветов
12:02 4 Сентября Жительница Южно-Сахалинска обворовала магазин спорттоваров и алкомаркет
14:17 3 Сентября Сахалинцам напомнили о правилах утилизации батареек и ртутьсодержащих ламп
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
15:54 12 Августа Владимир Путин впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область
Выбор редакции
- 11:13 Сегодня В Южно-Сахалинске открылись новые корты и секции для занятий спортом
- 11:22 Вчера Жители Южно-Сахалинска выбирают подъезд образцового содержания
- 10:52 4 Сентября В городском парке Южно-Сахалинска за год выпили более 140 тысяч стаканов минеральной воды
- 14:17 3 Сентября Сахалинцам напомнили о правилах утилизации батареек и ртутьсодержащих ламп
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?