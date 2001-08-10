Сахалинец сорвал замок с контейнера на кладбище и украл инструменты на 51 тысячу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсакове сотрудники полиции раскрыли кражу, совершённую на территории кладбищенского комплекса. В период с 10 по 11 июля текущего года 50-летний ранее судимый местный житель проник на территорию кладбища, подошёл к складскому контейнеру одной из организаций, с помощью лома сорвал навесной замок и обыскал помещение.
Мужчина нашёл электроинструмент – сварочный аппарат, перфоратор, три болгарки и два шуруповёрта – и похитил всё это. После кражи он покинул место преступления и в тот же день продал похищенное случайному встречному за 2500 рублей. Общая сумма ущерба составила 51 тысячу рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, оперативники установили личность фигуранта по записям камер наблюдения и показаниям свидетелей. В ходе допроса мужчина признал вину. Сейчас полиция проверяет его причастность к другим аналогичным преступлениям в районе. Расследование продолжается.
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