В Аниве после жалобы прокурору оборудовали переходы и светофоры у школы искусств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Аниве после обращения местной жительницы на личный приём к прокурору Сахалинской области решили вопрос безопасности у детской школы искусств. Женщина пожаловалась на отсутствие пешеходных переходов на участке дороги по улице Калинина, которая проходит непосредственно у здания образовательного учреждения. Отсутствие организованного перехода создавало реальную опасность для детей, посещающих занятия, а также для других пешеходов.

Прокуратура провела надзорную проверку и подтвердила факт нарушения – на данном участке действительно не было ни разметки, ни светофоров, ни соответствующих знаков. После вмешательства надзорного ведомства администрация и дорожные службы оперативно оборудовали пешеходные переходы, установили светофоры и дорожные знаки. Теперь юные пешеходы и их родители могут безопасно переходить дорогу вблизи школы.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, все работы выполнили в кратчайшие сроки. Сейчас объект полностью соответствует требованиям безопасности дорожного движения. Надзорное ведомство продолжит контролировать ситуацию, чтобы подобные нарушения не повторялись у других социальных учреждений региона.