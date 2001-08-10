Полиция Южно-Сахалинска раскрыла серию краж одежды из магазина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники уголовного розыска УМВД России «Южно-Сахалинск» установили подозреваемого в серийных кражах из магазина одежды. Ранее в полицию обратился представитель торговой точки с заявлением о пропаже товара из торгового зала. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка вышли на 46-летнего жителя села Дальнее, который уже не раз привлекался к уголовной ответственности.
Полицейские установили, что 9 августа мужчина пришёл в магазин с целью хищения вещей для последующей перепродажи. Он выбрал подходящие по цене предметы одежды, прошёл с ними в примерочную кабинку, снял антикражные датчики и сложил товар в принесённую с собой сумку. После этого злоумышленник беспрепятственно покинул магазин, а позже сбыл похищенное неизвестным лицам на улице. Однако на этом мужчина не остановился – 12 августа он повторил кражу по той же схеме: снова пришёл в тот же магазин, отобрал вещи, в примерочной демонтировал защитные системы, сложил добычу в сумку и скрылся. Товар он также продал на улице.
Общий ущерб от двух эпизодов составил 24 200 рублей. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, по обоим фактам в отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
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