Тихоокеанское
информационное агентство
1 Сентября 2026
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11:06, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На трассе Южно-Сахалинск–Оха автомобиль столкнулся с велосипедистом

На трассе Южно-Сахалинск–Оха автомобиль столкнулся с велосипедистом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 августа 2026 года в 13 часов 10 минут на 341-м километре автодороги Южно-Сахалинск–Оха в Смирныховском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 72-летний водитель за рулём автомобиля «Toyota Succeed» двигался по трассе и совершил столкновение с велосипедистом, который ехал в попутном направлении. Пожилой велосипедист, как установили инспекторы, перед манёвром не убедился в безопасности – он начал поворачивать налево, не оценив приближающийся автомобиль.

В результате аварии 77-летний велосипедист получил телесные повреждения. Информации о степени тяжести травм и о том, госпитализировали ли пострадавшего, на данный момент не поступало. Водитель автомобиля, судя по предварительной информации, не пострадал.

Как сообщили ТИА «Острова» в отделе Госавтоинспекции по Смирныховскому району, сотрудники проводят проверку по факту этого ДТП. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, включая точную скорость движения обоих участников перед столкновением и видимость на участке дороги. По окончании проверки примут процессуальное решение.

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