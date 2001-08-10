На Камчатке вулкан Шивелуч вновь выбросил пепел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 5 июля на вулкане Шивелуч зафиксировали очередной пепловый выброс. По данным специалистов, он произошел в 19:30 по камчатскому времени, пишет ТК «41 Регион».

Пеплопадов в населённых пунктах региона не зафиксировано. Однако в настоящее время пепловое облако находится над Петропавловском-Камчатским, а также в районе аэропорта Елизово.

Жителям и гостям региона рекомендуют учитывать вулканическую активность и следить за сообщениями экстренных служб, особенно при планировании поездок и авиаперелетов.